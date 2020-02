‘Non ne posso più…’:È guerra tra Maria De Filippi e Milly Carlucci (Di venerdì 28 febbraio 2020) Maria De Filippi e Milly Carlucci continuano a parlare della diffida che da mesi ormai infiamma la loro battaglia. Questa volta, a prendere la parole è la conduttrice Mediaset che nella conferenza stampa di Amici 19 finalmente ha detto la sua verità. Vediamo cosa ha raccontato. Milly Carlucci ha mentito su Maria De Filippi Maria De Filippi e Milly Carlucci da mesi si scontrano non solo sul piano degli ascolti tv ma purtroppo anche per vie legali. Dopo una probabile collaborazione in vista dei loro programmi, è arrivata una denuncia. La conduttrice Mediaset, in occasione della conferenza stampa di Amici 19 è tornata a parlare della collega e della famosa diffida. Come tutti ricordano, la presentatrice di Ballando con Le Stelle l’aveva accusata di aver sabotato il suo programma ideando Amici Celerities. Maria ha voluto fare chiarezza principalmente sul presunto invito di Milly ... Leggi su kontrokultura

CremoniniCesare : Tornando dal weekend. Stazione di servizio in Veneto. Si avvicina furtiva signora: “So che non si può, ma posso darle un bacio?” - VittorioSgarbi : #coronavirus Non posso certo essere accusato di sostenere il Governo, ma mi lasciano perplesso quelli che dicono do… - ClaMarchisio8 : Lasciare casa al mattino, i propri affetti, la naturale preoccupazione di questi giorni. Doppi e tripli turni, non… -