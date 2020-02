Vento scoperchia abitazione,muore donna

E' morta lainvestita stamane da pezzi di tetto di un'ta dalle forti raffiche diche stanno colpendo tutta la zona. La tragedia è avvenuta in via Valeriana Vecchia a Traona (Sondrio). Soccorsa inizialmente dai vigili del fuoco e poi affidata ai sanitari giunti sul posto con un elicottero e un'ambulanza, per lei ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.(Di martedì 11 febbraio 2020)