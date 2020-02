Treno deragliato: chiesa gremita per addio a macchinista Cicciù (Di martedì 11 febbraio 2020) Cologno Monzese, 11 feb. (Adnkronos) - Le divise delle ferrovie come quella che indossava la mattina dell'incidente, la faccia straziata dei familiari che attendono una risposta della magistratura, la presenza compatta di una comunità che si stringe in silenzio intorno al dolore di una famiglia. Ci liberoquotidiano

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - Affaritaliani : L'indagine si allarga a Bologna “Tolta la corrente allo scambio' -