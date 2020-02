Teatro Santa Margherita, appuntamento con “E ccose ‘mpruvvisate…” (Di martedì 11 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno -. Dopo l’esilarante spettacolo di Mariano Grillo a grande richiesta ritorna il comicissimo spettacolo “E ccose ‘mpruvvisate…”. Il lavoro, come dice chiaramente il titolo, nasce da un’idea d’improvvisazione che segna la rottura degli schemi classici del Teatro tradizionale, scompare la cosiddetta “quarta parete”. Senza ruoli predefiniti anche il pubblico può diventare parte attiva ed essenziale della messa in scena. Alcuni attori sono alle prese con le prove generali di uno spettacolo che andrà in scena il giorno dopo. Si cerca di approntare una messa in scena valida, il Teatro sarà esaurito, ma non tutto sembra andare per il verso giusto e allora… Il prodotto finale è esilarante. Lello Casella brillante caratterista e spalla di un comicissimo Tonino Di Folco che ritorna sulle scene dopo qualche anno sabatico, poi Donato Lardieri al debutto in un ruolo ... anteprima24

