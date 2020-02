Scandalo Maria De Filippi, arriva la confessione dell’ex dama over: “Non è etero, sta dicendo una bugia” (Di martedì 11 febbraio 2020) Segnalazione al Trono over di Uomini e Donne La scorsa settimana su Facebook arrivata un’altra clamorosa segnalazione che riguarda un cavaliere del Trono over di Uomini e Donne. A quanto pare questa persona, di cui non abbiamo il nome, starebbe prendendo in giro le dame che sta frequentando e soprattutto la redazione del dating show di Maria De Filippi. In che senso? La signora che è amministratrice di un noto gruppo dedicato al programma di Canale 5 ha insinuato che nel parterre maschile si cela un omosessuale. A quanto pare la donna ne avrebbe avuto conferma ricevendo dei consigli femminili che l’hanno fatta sospettare parecchio. Ovviamente colei che ha lanciato il scoop non se la prende con lui in quanto gay, ma per il fatto che sta dicendo una serie di bugie in una trasmissione molto seguita dal pubblico. Un cavaliere è omosessuale? Nel gruppo Facebook dedicato a Uomini ... kontrokultura

