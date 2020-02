Questo robot visita i passanti in cerca di sintomi del coronavirus (Di martedì 11 febbraio 2020) Il dispositivo è stato attivato in Times Square, a New York ed è pensato per rassicurare i passanti sulla diffusione del coronavirus. Chi teme di aver subito un contagio può riferire di eventuali sintomi e farsi fare una diagnosi sommaria, basata sui sintomi finora associati allo sviluppo della malattia. fanpage

pasqualecaso92 : RT @Mary1Boom: Continuate a parlare di prestazioni,di allenatori,di società e squadra...Ma questo scempio che stiamo subendo dagli arbitri… - allocca_matteo : RT @Mary1Boom: Continuate a parlare di prestazioni,di allenatori,di società e squadra...Ma questo scempio che stiamo subendo dagli arbitri… -