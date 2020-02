Previsioni Meteo San Valentino: peggiora per un rapido impulso da Nord con nubi e piogge sparse in tutt’Italia [MAPPE] (Di martedì 11 febbraio 2020) Previsioni Meteo – Sembra esserci un buon allineamento dei modelli circa un veloce peggioramento del tempo proprio in corrispondenza di San Valentino, venerdì 14 febbraio. L’alta pressione riuscirà, in parte, a deviare verso Est l’impulso subpolare il quale, se la figura anticiclonica fosse stata un po’ meno reattiva, avrebbe potuto portare 24-36 ore di maltempo più intenso e magari anche di stampo invernale, ma non sarà in grado di evitare del tutto un coinvolgimento instabile anche del nostro territorio. A partire già da giovedì pomeriggio-sera i primi fronti, legati all’impulso subpolare, raggiungeranno i settori Alpini, soprattutto settentrionali e i versanti esteri, portando prime nubi con piogge diffuse e locali nevicate. La quota neve, inizialmente sui 1300/1400 m, specie su Alpi Nordoccidentali, andrà progressivamente diminuendo per via ... meteoweb.eu

