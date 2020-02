Pozzo d’Adda, al via il processo per l’omicidio di Charlotte: l’ex compagno rischia l’ergastolo (Di martedì 11 febbraio 2020) È iniziato il processo nei confronti di Carmelo Fiore, accusato di omicidio aggravato per la morte dell'ex compagna 26enne Charlotte Yapi Akassi, uccisa lo scorso 24 settembre a Pozzo d'Adda, nel Milanese. Sarà un processo breve, senza testimoni: l'imputato punta all'ottenimento delle attenuanti per evitare l'ergastolo e ha optato insieme ai suoi legali di essere sottoposto a una perizia psichiatrica. fanpage

Pozzo d’Adda Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pozzo d’Adda