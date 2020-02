Paolo Ciavarro turbato al GF Vip. Clizia Incorvaia: “Meglio non pensare” (Di martedì 11 febbraio 2020) GF Vip, Paolo Ciavarro svela il suo disagio a Clizia Incorvaia dopo il bacio: “Si è vista la lingua” Mancava solo l’amore in questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, ed ecco che sembra essere nata una nuova coppia, quella di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due si sono scambiati un lungo bacio che è stato mostrato anche nel corso della diretta della decima puntata. Una clip romantica ha svelato come si è evoluto il rapporto tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che ha ammesso di essere profondamente in imbarazzo ma anche felice, anche se non è abituato a parlare della sua sfera intima. Dopo la diretta, Paolo Ciavarro ha dichiarato a Clizia Incorvaia che il filmato l’ha turbato molto: “Si è vista anche la lingua. Non l’avrei mai detto, ca**o! Non pensavo ca**o!”. Come si evolverà il loro rapporto nel corso dei prossimi giorni nella ... lanostratv

