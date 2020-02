Morgan o Bugo? No, l'unico cattivo è Diodato (Di martedì 11 febbraio 2020) Il cattivo non è chi lo sembra. Il cattivo non è Morgan van Beethoven, vittima di se stesso. Il cattivo non è Bugo il Punk, uomo capace di abbandonare il palco alla maniera di Sid Vicious nel video di “My way”, e pertanto di consegnarsi alla storia del Festival. Il cattivo è Diodato il Gentile, il v ilfoglio

frafacchinetti : Morgan da del pazzo a Bugo. Ok allora io, a questo punto, canto meglio di Mengoni. #noneladurso - trash_italiano : BUGO CHE MANDA A PERQUISIRE LA CAMERA DI MORGAN. #noneladurso - trash_italiano : Morgan: “io ho creato Bugo. L’ho fatto esistere” #noneladurso -