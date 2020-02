Maltempo Lombardia: tormenta di neve sulla SS36, chiuso tratto (Di martedì 11 febbraio 2020) chiuso un tratto lungo la SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga“, dal km 140,700 al km 147,000, a Madesimo (Sondrio), a causa di una tormenta di neve: lo rende noto Anas. Sul posto le squadre Anas per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel minor tempo possibile.L'articolo Maltempo Lombardia: tormenta di neve sulla SS36, chiuso tratto Meteo Web. meteoweb.eu

LuceverdeMilano : [AGG]? #Maltempo per una befera di neve permane la chiusura sulla SS36 Del Lago Di Como E Dello Spluga tra Pianazz… - LuceverdeRadio : RT @LuceverdeMilano: ???#maltempo - SS36 del Lago di Como e Dello Spluga, TRATTO CHIUSO a Pianazzo/Innesto SS36 Diramazione per Madesimo cau… - LuceverdeMilano : ???#maltempo - SS36 del Lago di Como e Dello Spluga, TRATTO CHIUSO a Pianazzo/Innesto SS36 Diramazione per Madesimo… -