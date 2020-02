Inter, Lukaku dominante grazie alla sua camera iperbarica (Di martedì 11 febbraio 2020) Il bomber belga dorme in una stanza iperbarica per riposare e recuperare più in fretta le energie. Romelu Lukaku è una pedina inamovibile dell’Inter di Conte. A chi in estate lo aveva bollato come giocatore non da Inter il belga ha risposto con 21 gol finora tra campionato e coppe. Inoltre il classe 1993 ha giocato ben 29 partite su 30 in stagione saltando solo la trasferta di Barcellona per infortunio. Ma qual è il segreto di Lukaku. Come affermato dal Corriere Dello Sport, il centravanti dorme in una camera iperbarica che gli consente di riposare più profondamente e recuperare più in fretta le energie. La stanza si trova al City-Life ed è stata creata apposta per il recupero post-gara. Finora sembra aver avuto discreto successo sulle prestazioni di Lukaku. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

