Il canale per bambini più seguito su YouTube produrrà giocattoli (Di martedì 11 febbraio 2020) Cocomelon – Wheels on the Bus (Photo: YouTube) Il sodalizio tra cartoni animati e merchandising attrae anche i creatori di contenuti di YouTube. Tra i casi più recenti c’è quello dei fondatori di Cocomelon, fra i canali dedicati a contenuti per bambini e filastrocche più seguiti della piattaforma controllata da Google, che vogliono di differenziare il loro business puntando sulla creazione di una linea di prodotti e giocattoli ispirati ai personaggi e alle canzoni dei loro video, come si legge su Bloomberg. Quella di Cocomelon è diventata negli anni una realtà in grado di fatturare 11,3 milioni di dollari al mese in pubblicità, e il canale YouTube fondato da Jay Jeon e dalla moglie, autrice di libri per bambini, conta oggi quasi 2,5 miliardi di visualizzazioni ogni mese e ha una base di iscritti di 72,8 milioni di persone. Nato nel 2006 con il nome di Abckid Tv, Cocomelon è ... wired

