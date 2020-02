F1 oggi in tv, presentazione Ferrari 2020: programma, streaming, palinsesto (Di martedì 11 febbraio 2020) oggi, martedì 11 febbraio, ore 18.30, al Teatro Valli di Reggio Emilia avrà luogo la presentazione della Ferrari. Una scelta non casuale quella del Cavallino Rampante, perché proprio in questo luogo (nel 1797) è nato il tricolore, successivamente adottato come bandiera rappresentativa dell’Italia nel 1861. In un contesto dai connotati storici che la nuova Rossa vedrà la luce. Le indiscrezioni parlano di una bandiera italiana presente sulla livrea monoposto, oltre a uno stile vintage capace di rievocare le Ferrari di fine anni ’70. L’obiettivo è sempre il solito: vincere quel titolo iridato, sempre più impolverato e datato 2007 (vittoria del finlandese Kimi Raikkonen). Di acqua ne è passata sotto i ponti e l’egemonia Mercedes nell’era dei motori ibridi ha posto in una posizione quasi imbarazzante la scuderia di Maranello e il resto del Circus. La Ferrari ha ... oasport

