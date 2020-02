Coronavirus, Borrelli: «Valutiamo ipotesi controlli nelle stazioni e regole per le gite scolastiche» (Di martedì 11 febbraio 2020) Per il momento, il sistema Italia sta rispondendo bene all’emergenza Coronavirus: nessun nuovo contagio nel Paese, solo tre casi di persone infette – la coppia di turisti cinesi e il 29enne italiano rimpatriato alla Cecchignola -, ma nessuna trasmissione avvenuta nel nostro territorio. «In Italia abbiamo monitorato 511 mila persone in tre giorni e abbiamo trovato soltanto otto persone con la febbre, quindi siamo rassicurati – dice Angelo Borrelli, capo della Protezione civile è commissario per la gestione dell’emergenza Coronavirus – Ma certo nel resto del mondo i casi aumentano e noi dobbiamo essere preparati». In un’intervista al Corriere della Sera, Borrelli spiega che «la situazione è in continua evoluzione e noi abbiamo pianificato interventi in tutti gli scenari possibili. controlli nelle stazioni? Se ci sarà bisogno, siamo pronti». ... open.online

