Barbie all’insegna dell’inclusione: arrivano le bambole calve o disabili. Ed è solo l’inizio (Di martedì 11 febbraio 2020) di Massimo Arcangeli e Sandro Mariani New York, 9 marzo 1959. Bella e slanciata, sguardo malizioso e ammaliante, Barbie Millicent Roberts si materializza per la prima volta all’International American Toy Fair. Capelli biondi raccolti all’indietro, porta orecchini cerchiati, calza tacchi a spillo e indossa un costume da bagno (intero) zebrato. Proviene da un’immaginaria cittadina del Wisconsin (Willows), la stessa del suo aitante fidanzato, Kenneth Carson (Ken), creato nel 1961 e mai sposato da Barbie (i due si sono anzi lasciati nel 2004, anche se sono tornati insieme 7 anni dopo). Un decennio più tardi lo sguardo di tre quarti dell’ormai celebre bambola lascerà il posto a una posa frontale. Barbie è una donna economicamente indipendente, vive in una favolosa casa tutta sua, guida una fuoriserie, frequenta Ken di tanto in tanto e si diverte a girare il mondo in camper con le sue amiche. ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Barbie all’insegna dell’inclusione: arrivano le bambole calve o disabili. Ed è solo l’inizio - Noovyis : (Barbie all’insegna dell’inclusione: arrivano le bambole calve o disabili. Ed è solo l’inizio) Playhitmusic - -