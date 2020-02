Attacco suicida in Afghanistan, ci sono morti tra i civili (Di martedì 11 febbraio 2020) Tre persone sono rimaste uccise a Kabul. L’Attacco è avvenuto all’entrata dell’Accademia Militare Marshal Fahim della capitale dell’Afghanistan. Ancora paura e terrore per le strade di Kabul. Nella capitale dell’Afghanistan c’è stata nelle scorse ore una nuova e forte esplosione, che ha causato anche delle vittime. Alla base di questo episodio c’è un Attacco di … L'articolo Attacco suicida in Afghanistan, ci sono morti tra i civili proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

MediasetTgcom24 : Afghanistan, attacco suicida a Kabul: uccisi alcuni civili #afghanistan - francang1950 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Un grave attentato suicida è stato compiuto a #Kabul, in #Afghanistan, nei pressi di u… - marcoranieri72 : RT @danieledann1: ?? #Afghanistan: Attacco suicida all'Accademia militare di #Kabul: 5 vittime tra i civili. Nessuna rivendicazione al momen… -