Vanessa Incontrada: “Viviamo in un mondo di cretini” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Vanessa Incontrada non ci sta alle critiche ricevute sul suo aspetto fisico Non le hanno dato Sanremo. E quale problema c’è? Tanto Vanessa Incontrada le sue rivincite se le prende eccome, nelle fattezze di Angela Graziani nella nuova mini-serie Come una Madre, trasmessa domenica 9 febbraio su Rai Uno. In tanti le dedicano splendide parole, tuttavia, come sempre accade qualche buontempone la importuna. Le parole pesano, specie se danno vita alla orribile pratica del body shaming, notoriamente punto debole delle donne. È sufficiente la minima imperfezione e subito fioccano le critiche. Con questa pratica Vanessa Incontrada deve fare i conti da parecchi anni e in un’intervista concessa a Domenica In ha spiegato cosa le suscitano determinati commenti. La bella iberica si è raccontata negli studi di Rai Uno, svelando la sofferenza provata in passato. Il tormento degli hater Mentre, colta in ... kontrokultura

