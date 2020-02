Traffico Roma del 10-02-2020 ore 08:30 (Di lunedì 10 febbraio 2020) CHIUSA AL Traffico LA VIA TIBURTINA IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA DIEGO ANGELI E DEI DURANTINI PER CONSENTIRE LA PULIZIA DI UNA PERICOLOSA MACCHIA D’OLIO SULLA STRADA , CODE A PARTIRE DA VIA TIBURNO DISAGI SULLE STRADE ADIACENTI, LUNGHE CODE SU VIA GALLA PLACIDIA , SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE , PER Traffico CODE TRA L’USCITA CASAL DEL MARMO E AURELIA ED ANCORA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA CASILINA E TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA IN ENTRATA A Roma TROVIAMO POI CODE SULLA VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI, SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE MANIFESTAZIONE QUESTA MATTINA DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 14.00, IN PIAZZALE DI PORTA PIA, LATO CORSO D’ITALIA ANGOLO VIA ANCONA, NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLE ... romadailynews

VAIstradeanas : 08:32 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - deviscom : RT @LorellaDArcang1: Lamentarsi...questo lo sport preferito: •Si lamentano che le strade sono piene di buche, poi vedono i cantieri per rif… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-02-2020 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -