Solar Orbiter è partita: studierà il Sole e le sue tempeste (Di lunedì 10 febbraio 2020) La sonda ha lasciato Cape Canaveral senza intoppi dopo due brevi rinvii: si avvicinerà alla nostra stella più di qualsiasi altra sonda prima di oggi. Solar Orbiter, la sonda che studierà il Sole A distanza di pochi giorni dal rientro di Luca Parmitano, l'astronauta italiano dell'ESA che più di ogni altro collega europeo ha vissuto …

andreabettini : Sta per iniziare il conto alla rovescia qui a Cape Canaveral: @ESASolarOrbiter pronto a partire. Il mio racconto pe… - duesoli : RT @RaiNews: La missione ha iniziato il suo viaggio che fra tre anni e mezzo la porterà a 42 milioni di chilometri dal Sole - LucioLuci : ?? La foto del giorno della @NASA: 'Launch of the ESA/NASA Solar Orbiter' ?? -