Sasso dal cavalcavia: colpita l’auto degli attori Fresi e Benvenuti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una brutta avventura ha coinvolto i due attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti mentre stavano percorrendo con la loro auto l’A25 nei pressi di Chietiin Abruzzo. La vettura sulla quale stavano viaggiando in autostrada i due attori è stata colpita da un Sasso lanciato, o caduto, dal cavalcavia. La pietra, caduta dal cavalcavia, ha colpito il vetro anteriore dell’auto mandandolo in frantumi. Sasso dal cavalcavia sull’auto di Fresi e Benvenuti I due attori sono fortunatamente rimasti illesi e non hanno riportato nessuna ferita. Il parabrezza dell’auto dei due ha attutito l’impatto della caduta della pietra, che ha comunque raggiunto i due passeggeri, insieme ai frammenti di vetro dovuti alla rottura del parabrezza. Fresi si trovava al volante dell’auto e stava procedendo in direzione di Roma, sull’A25. i due erano di ritorno da Gessopalena, un ... notizie

