Sanremo, il retroscena: "Morgan e Bugo non sono i primi squalificati" - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Luca Sablone Il gruppo musicale Bau nel 2000 fu momentaneamente squalificato per aver presentato in gara un pezzo "presuntamente già eseguito in pubblico" Siamo sicuri che Bugo e Morgan sono stati i primi squalificati nella storia di Sanremo? Non è di questa opinione Cristian Ciampoli, musicista di Chieti che ha raccontato una vicenda poco nota risalente a 20 anni fa. Il compositore nel 2000 partecipò al Festival, nella sezione Nuove proposte, con la band Bau. Il gruppo musicale venne momentaneamente squalificato: si presentò con la canzone "Via così" ma, stando al parere della Commissione capitanata da Luis Bacalov, risultava che quel brano fosse già stato eseguito in pubblico. Tuttavia i ragazzi ebbero la possibilità di tornare in gara dopo che Ciampoli in una notte scrisse una nuova canzone: "Ogni ora" poi si classificò in 12esima posizione. "Molto prima di loro è stata ... ilgiornale

Radio1Rai : 'Ho pensato: ma allora si può fare musica anche in questo modo ??' Qual è il Sanremo del ? di @frankgabbani? Con… - Diego_Farinelli : Ma qui si discute il motivo della discussione , i retroscena ecc ... ma nessuno che sottolinea la totale mancanza d… - MalenaSalas4 : RT @Striscia: Pian piano emergono i retroscena che hanno portato #Bugo ad abbandonare il palco. Dietro le quinte è successo di tutto! #Sanr… -