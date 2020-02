Retroscena Blogo: Fai rumore di Diodato non è dedicata a Levante, ma ad un'altra ex fidanzata, oggi innamorata del suo autore e amico (Di lunedì 10 febbraio 2020) Fresco di trionfo al Festival di Sanremo, Diodato in queste ore sta partecipando a trasmissioni televisive e radiofoniche per promuovere il suo lavoro discografico, ma soprattutto per raccontare le emozioni provate quando Amadeus lo ha proclamato vincitore della 70esima edizione della kermesse canora più importante in Italia. Tra le domande rivolte con più frequenza al cantante pugliese c'è una che suona più o meno così: 'a chi è dedicata la canzone Fai rumore'? Sanremo 2020, Diodato: Fai rumore è la canzone in gara Diodato a Sanremo 2020 con "Fai rumore": testo e video Retroscena Blogo: Fai rumore di Diodato non è dedicata a Levante, ma ad un'altra ex fidanzata, oggi innamorata del suo autore e amico 10 febbraio 2020 13:08. blogo

