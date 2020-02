Regione Piemonte, la Lega prova ad aumentare lo stipendio degli assessori che usano l’auto di servizio. Poi ci ripensa dopo le polemiche (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una busta paga più pesante per gli assessori della giunta regionale del Piemonte o i consiglieri dell’ufficio di presidenza che hanno a disposizione un’auto di servizio. Quasi mille euro in più esentasse. Era la proposta lanciata in Piemonte dalla Lega e annullata tra le proteste. Al primo esame, lunedì pomeriggio alla prima commissione del Consiglio regionale, il primo firmatario l’ha ritirata dopo un weekend di polemiche e in vista dell’arrivo di Matteo Salvini a Torino. La proposta risale allo scorso autunno quando il capogruppo della Lega al consiglio regionale, Alberto Preioni, ha depositato il progetto di legge con cui si cancella un passaggio in una legge che imponeva dei limiti al rimborso spese, limiti introdotti dopo lo scandalo dei rimborsi gonfiati scoppiato nel 2012. Nella norma post-scandalo la Regione aveva stabilito che “a tutti i membri del consiglio regionale e della ... ilfattoquotidiano

