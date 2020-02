Ragazzo vittima di un’aggressione razzista a Palermo: “Via da qui, negro” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Violenta aggressione razzista a Palermo ai danni di un Ragazzo di 20 anni: Kande Boubacar, avrebbe denunciato quanto accaduto con un post sui social. Il Ragazzo, originario del Senegal, ha raccontato di essere stato accerchiato da un gruppo di adolescenti e di essere stato preso a pugni. Così, sul suo profilo Facebook avrebbe pubblicato un’immagine che mostra la ferita che gli hanno procurato i sui aggressori. Mentre lo picchiavano, inoltre, lo avrebbero offeso con alcuni insulti razzisti. Palermo, aggressione razzista a 20enne Un Ragazzo di 20 anni originario del Senegal è rimasto vittima di un’aggressione razzista a Palermo. Il fatto è accaduto nella notte fra sabato 8 e domenica 9 febbraio nelle vie della movida cittadina. Da quanto si apprende, infatti, un gruppo di adolescenti avrebbe accerchiato la vittima per poi iniziare ad insultarla. “Negro di m…, vai ... notizie

Aba_Tweet : @anticalc10 @SassuoloUS @PisaSC Rispetto la tua opinione. Per me invece è un esempio positivo. Per il ragazzo che s… - idrossido : @va_benny Se scorri il tweet, ci sono le dichiarazioni d ragazzo che dice che Palermo non è così, è accogliente. E… -