Palermo, aggressione razzista nei confronti di un ragazzo originario del Senegal (Di lunedì 10 febbraio 2020) È stato prima insultato con i classici epiteti razzisti, poi è stato circondato e colpito ripetutamente al volto da circa una trentina di ragazzi. È accaduto sabato sera in via Cavour, a Palermo, dove la vittima – un giovane di origine Senegalese – ha subito un’aggressione di stampo razzista mentre stava tornando a casa dopo aver lavorato. Nessuno ha fermato quel che stava accadendo e il 20enne è stato soccorso solo dopo qualche minuto dal personale medico del 118 che gli ha prestato le prime cure. L’aggressione razzista Palermo è solo l’ultima di una lunga serie. LEGGI ANCHE > L’omofobia? In Svizzera ora è punita come il razzismo A denunciare l’accaduto è stato Ignazio Penna sul proprio profilo Facebook. Un post in cui ha riportato il racconto di suo figlio e di suoi alcuni suoi amici che hanno notato quell’assembramento di persone intorno ... giornalettismo

Alien1it : Aggressione razzista a #Palermo, ventenne originario del Senegal accerchiato e picchiato - ruixemnas : RT @giornalettismo: 'Vai via da qua, neg*o di mer*a'. Poi i pugni, gli schiaffi e i calci da parte di un gruppo di adolescenti. Vittima de… - rita68455390 : RT @danielecina: Aggressione razzista a Palermo, ventenne originario del Senegal accerchiato e picchiato -