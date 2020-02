Palermo, 20enne senegalese picchiato e insultato da un gruppo di adolescenti (Di lunedì 10 febbraio 2020) I pugni, gli spintoni e gli insulti razzisti: “Negro di m…vai via da qui”. Così un ragazzo di 20 anni originario del Senegal è stato aggredito a Palermo, la notte tra sabato e domenica. Un gruppo di adolescenti lo ha accerchiato in via Cavour, nel cuore della movida, all’1 e mezza di notte, mentre tornava a casa dal lavoro. Diversi passanti si sono fermati a prestare soccorso e hanno chiamato il 118: il giovane è stato trasportato all’ospedale civico di Palermo, dove è stato curato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. La madre ha denunciato l’accaduto alla polizia: “Stanotte mio figliolo ritornava a casa da lavoro. Perché tutto questo odio solo per il colore della pelle?”. La vicenda è stata raccontata sui social. Un utente, Ignazio Penna, ha raccontato la vicenda sui social: “Due amici di mio figlio, in via Cavour, si sono ... ilfattoquotidiano

