Oscar 2020, Shia LaBeouf scherza con l'attore Zack Gottsagen. Il web si infuria - (Di lunedì 10 febbraio 2020) Alessandro Zoppo LaBeouf e Gottsagen, giovane attore affetto da Sindrome di Down, hanno premiato il miglior corto live-action: il comportamento di Shia è stato criticatissimo sui social Shia LaBeouf è finito nell'occhio del ciclone agli Oscar 2020. L'attore è stato uno dei tanti conduttori che si sono alternati nel corso della serata ed è stato invitato ad annunciare e consegnare la statuetta al migliore cortometraggio live-action. LaBeouf è stato accompagnato sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles da Zack Gottsagen, giovane attore affetto da Sindrome di Down e con il quale ha recitato nella commedia indie In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon. Come se non bastassero le polemiche per gli attori scomparsi nel 2019 e dimenticati dall'Academy, gli utenti sui social si sono scatenati per un presunto comportamento offensivo che LaBeouf avrebbe tenuto nei ... ilgiornale

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - SkyTG24 : Oscar 2020, Joaquin Phoenix vince come Miglior Attore Protagonista -