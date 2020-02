Oscar 2020, ovvero la protesta sovversiva di Hollywood (Di lunedì 10 febbraio 2020) Quando l’abito fa il monaco, o meglio la protesta, e senza scadere nell’omologazione del “monocolore” da #MeToo. Agli Oscar della sovversione la politica è stata protagonista anche in altri termini, oltre a quelli verbali di alcuni acceptance speech. Bisogna partire dal fondo della serata per cogliere il segno non banale inciso ieri notte al Dolby Theater, un sano vento che spira verso sinistra soffiato da una Hollywood finalmente meno egocentrica e ossessivamente monotematica. Al capolinea della cerimonia-show si elevava dunque una signora in rosso, talmente eloquente già in quanto “presenza” da meritarsi una standing ovation ancor prima di aprire bocca. Perché Jane Fonda, la regina delle proteste che a 80 anni è fiera di essere arrestata per una giusta causa, ha sempre saputo dove e come bisogna stare. Chiamata (non a caso) a introdurre la statuetta più ambita, l’Oscar al ... ilfattoquotidiano

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - SkyTG24 : Oscar 2020, Joaquin Phoenix vince come Miglior Attore Protagonista -