Napoli-Lecce, Caressa: “Gli azzurri sono furiosi, e hanno ragione. Perchè non andare al Var?” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Napoli-Lecce, Caressa: “Gli azzurri sono furiosi, e hanno ragione. Perchè non andare al Var?” Fabio... L'articolo Napoli-Lecce, Caressa: “Gli azzurri sono furiosi, e hanno ragione. Perchè non andare al Var?” proviene da Forzazzurri.net. forzazzurri

goal : Serie A table ???? Inter - 54 Juventus - 54 Lazio - 53 Atalanta - 42 Roma - 39 Verona - 34 Bologna - 33 Cagliari -… - sscnapoli : ?? #NapoliLecce, tornelli aperti dalle ore 12:00 ?? - OfficialUSLecce : #NapoliLecce #SerieATIM GOOOOL di Gianluca Lapadula! Lecce in vantaggio alla mezzora 1-0 per noi ?? il Tabellino… -