Napoli, le Sardine in piazza Dante il 18 febbraio contro Matteo Salvini (Di lunedì 10 febbraio 2020) Le Sardine saranno a Napoli il 18 febbraio. L'appuntamento per gli attivisti del movimento è per le 18:30 in piazza Dante, parteciperanno anche i lavoratori della Whirlpool. Nello stesso giorno e alla stessa ora, nel Teatro Augusteo, in via Toledo, a poche centinaia di metri, ci sarà a Napoli Matteo Salvini per la campagna elettorale. fanpage

