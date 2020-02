Meomartini corsara: le ragazze di Capacchione sbancano Cercola (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 9 gennaio la squadra di serie C femminile del Gruppo Sportivo Meomartini ha conquistato altri 2 punti in classifica, peraltro in trasferta, contro l’Azzurra Cercola. Ottimo l’approccio alla partita da parte delle ragazze della Meomartini che, dopo poco piú di 2 minuti di gioco, conducevano 0-6 ed arrivavano sul +12 prima di una mini rimonta del Cercola che si portava fino al -7. Giocando un grande secondo quarto, le ragazze di coach Gianfranco Capacchione a metà periodo conducevano di 13 lunghezze, prima di piazzare un ulteriore parziale di 13-1 che fissava il punteggio all’intervallo sul 18-43. Fondamentali si dimostravano i due tiri da 3 consecutivi di Marika Muscetta ed i 9 punti di Arianna Musto. Dopo la sosta la partita procedeva senza grandi emozioni con le locali che realizzavano con costanza, ma senza avvicinarsi nel punteggio. ... anteprima24

