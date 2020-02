Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa, puntata del 9 febbraio 2020 (VIDEO) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa nella puntata del 9 febbraio 2020: in diretta da casa sua legge la letterina accompagnata da Beppe Vessicchio (VIDEO) Ieri, domenica 9 febbraio, è andato in onda il consueto appuntamento domenicale di Che Tempo che Fa, appuntamento fisso della domenica. Traslocati su Rai 2 con doppio appuntamento alle 19:30 e alle 21 con le Interviste, Luciana e Il Tavolo, Fabio Fazio e il suo Che Tempo che Fa continuano a essere un appuntamento fisso della settimana, come anche il momento dedicato a Luciana Littizzetto e le sue letterine. Nella puntata di ieri, la ancora convalescente Luciana Littizzetto aveva un ospite inaspettato. In diretta da casa sua ha letto una letterina accompagnata al piano dal maestro Beppe Vessicchio, e a lui indirizzata. Era una sorta di dichiarazione d’amore, a modo suo ovviamente. Ecco il VIDEO: LUCIANINA CON BEPPE ... dituttounpop

