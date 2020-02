Kally’s Mashup, la sua seconda stagione dal 10 febbraio su Super! (Di lunedì 10 febbraio 2020) Kally’s Mashup torna sul canale Super! dal 10 febbraio. In concomitanza con San Valentino, il canale ha in serbo una programmazione speciale Dal 10 febbraio al 12 marzo tornerà su Super!, canale 47 del digitale terrestre e 625 di Sky, la seconda attesa stagione di Kally’s Mashup, la serie argentina prodotta da Nickelodeon. Per festeggiare il giorno degli innamorati, il canale ha in serbo una programmazione speciale per la serie: dal 10 al 14 febbraio dalle ore 14:10 Kally e Dante, i protagonisti di Kally’s Mashup, che duetteranno in un videoclip speciale, “What it feels like”, che racconta come ci si sente ad essere innamorati. Sempre dal 10 al 14 febbraio, inoltre, sarà possibile inviare il proprio messaggio da innamorato al sito di Super! – www.supertv.it – e avere la possibilità di vederlo in sovraimpressione dalle 14:10 alle 16:00. Kally’s Mashup trama Kally è una normale ... dituttounpop

zazoomnews : Kally’s Mashup i nuovi episodi della seconda stagione su Super! - #Kally’s #Mashup #nuovi #episodi - maiaisqueen_ : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? Kally’s Mashup, in arrivo su Super! i nuovi episodi della seconda stagione -