Inter-Milan 4-2: Ibrahimovic non basta, Conte aggancia la Juve (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'Inter vince il derby in rimonta, e aggancia la Juventus in testa alla classifica. A San Siro i nerazzurri, sotto di due gol nel primo tempo con il Milan avanti grazie alle reti di Rebic e Ibrahimovic, nella ripresa la ribaltano nel giro di venti minuti con le reti di Brozovic, Vecino e De Vrij e nel finale Lukaku. Una vittoria pesante per la formazione di Antonio Conte chiamata la prossima settimana al big match con la Lazio che a sua volta, con la vittoria in casa del Parma si è portata a -1 dalla vetta della classifica. Conte sceglie Sanchez al fianco di Lukaku e lascia Eriksen inizialmente in panchina, mentre in difesa Godin sostituisce lo squalificato Bastoni. Tra i pali c’è ancora Padelli. Pioli, invece, recupera Ibra e lo schiera come unica punta nel suo 4-4-1-1. Calhanoglu agisce alle spalle, ma l’atteggiamento resta offensivo grazie all’impiego di Rebic sul lato mancino di ... ilfogliettone

