Incidente frontale sulla Vigevanese: cinque feriti, anche un bambino (Di lunedì 10 febbraio 2020) Grave Incidente in Lombardia, sulla Vigevanese nei pressi di Abbiategrasso, avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 9 Febbraio. Il bilancio è grave: cinque feriti, tra cui un bambino. Tra loro anche un uomo che ora è in coma. Incidente sulla Vigevanese: 5 feriti Secondo quanto riporta l’Azienda regionale emergenza urgenza, l’Incidente si sarebbe verificato attorno alle 18:30, lungo la strada statale 494, meglio conosciuta come Vigevanese. La dinamica dell’Incidente non è ancora del tutto chiara, ma si tratta di uno scontro frontale tra due auto con un impatto molto violento. Ciò che è chiaro, invece, è la gravità dell’Incidente: tutti e cinque i passeggeri delle auto sono rimasti feriti. Tra loro, un bambino di 6 anni, mentre gli altri quattro sono uomini tra i 26 e i 59 anni. Uno di loro ha riportato ferite più gravi degli altri: i soccorritori del 118, giunti ... notizie

