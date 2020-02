Grande Fratello Vip, Adriana Volpe sbotta: “Sguazzano nel dolore” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Adriana Volpe delusa da alcuni concorrenti del GF Vip: “C’è gente che sguazza nel dolore” Stasera si deciderà chi tra Michele Cucuzza, Fabio Testi, Barbara Alberti e Adriana Volpe dovrà necessariamente abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Ed è proprio stata quest’ultima ad aver fatto molto parlare in queste ore per una sua clamorosa rivelazione che ha fatto a Paola Di Benedetto. Difatti la popolare conduttrice di Mezzogiorno in famiglia, parlando a tu per tu con la fidanzata di Federico Rossi di Benji e Fede, ha svelato di essere davvero molto delusa dall’atteggiamento avuto nei suoi confronti da alcuni inquilini vip della casa più spiata dagli italiani: “Vedo gente che gode sulle disgrazie altrui…C’è gente che sguazza nel dolore…” Successivamente Adriana Volpe ha anche rivelato di essere sicura che in casa determinate ... lanostratv

VanityFairIt : Joaquin Phoenix (miglior attore protagonista) sul palco: la sua storia, i suoi momenti bui, la grande possibilità d… - fanpage : #Oscars Phoenyx stravince. Una conferma per un grande attore - trash_italiano : Striscia la Notizia: 'io finisco sempre tardi' Grande Fratello Vip: 'io finisco tardissimo' #Sanremo2020: -