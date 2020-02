Dal console di Bulgaria a Napoli un omaggio alla figura di Michele Prisco (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale, Avvocato Gennaro Famiglietti console Onorario della Repubblica di Bulgaria, Coordinatore Nazionale della Federazione dei Consoli (Fe.n.co) ha presenziato all’evento in occasione del centenario della nascita dal titolo: ” Michele Prisco tra letteratura e cinema ” , Venerdi 31 Gennaio alle ore 18, presso l’Istituto di Cultura Meridionale che a sede nel Palazzo Arlotta a Napoli, in via Chiatamone 63. L’evento è stato curato da Piero Antonio Toma ed ha beneficiato dei contributi di Giulio Ferroni , Storico ordinario di Letteratura Italiana all’Università La Sapienza di Roma, nonché di Valerio Caprara, critico cinematografico e docente di Storia del Cinema e di Alessia Pirro, docente di Letteratura Italiana all’Università di Dublino. L’introduzione è stata di Gennaro Famiglietti con gli interventi previsti di Carlo Vecce, Presidente del ... ildenaro

