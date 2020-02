Auto travolge un passeggino con neonato dentro: illeso il piccolo (Di lunedì 10 febbraio 2020) passeggino con neonato dentro travolto da un’Auto in Ucraina. Il piccolo è illeso. I medici: “Si tratta di un miracolo”. KIEV (UCRAINA) – “Un miracolo”, così i medici hanno commentato la vicenda del neonato travolto da un’Auto in Ucraina mentre si trovava all’interno del passeggino. L’impatto è stato tremendo ma il piccolo – come riportato dal personale ospedaliero che si sta occupando di lui – non ha riportato particolari danni. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto accaduto. Pauroso incidente in Ucraina, piccolo travolto da un’Auto Come riferito dal The Sun, l’incidente è avvenuto il 7 febbraio in Ucraina. Nel video, diventato virale sui social, si vede la madre attraversare con il figlio nel passeggino. All’improvviso spunta una macchina ... newsmondo

