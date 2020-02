Arbitri, Var e rigori mancati: Napoli e Parma su tutte le furie. I casi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Gli errori sono diminuiti, non possono essere cancellati ma cominciano ad essere un po’ troppi. E qualcuno, come Rocco Commisso e Paul Fonseca, si era già fatto sentire. In campo si continua a sbagliare, farlo con l’ausilio del monitor e il ‘vantaggio’ di poter contare sull’on field review è un’aggravante causata magari da convinzioni forti (poi delegittimate dal video), magari da un pizzico di presunzione e dalla volontà di non farsi scavalcare dalla macchina. Il contatto tra Milik e Donati foto da twitter Giua a Napoli sbaglia. Il rigore su Milik, sul risultato di 1-2 per un gran bel Lecce, è solare. Il polacco esagera nella caduta ma il contatto con Donati è netto. E, invece, niente rivisitazione al monitor e niente penalty. L’arbitro ha visto e valutato. Ma evidentemente male. E’ un episodio che non cancella le pecche del Napoli ... open.online

sechesi : Nelle decisioni più assurde prese dagli arbitri italiani in era VAR, questa di Giua su Milik guadagna facile facile la Top 5. #NapoliLecce - sechesi : “Ho deciso io”: Giua ha sintetizzato in tre parole il rapporto degli arbitri italiani con il VAR. #NapoliLecce - MassimoCaputi : E' incredibile come gli arbitri riescano a complicare le cose semplici:c'è chi va al video e non torna indietro pur… -