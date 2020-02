Appuntamento al buio: suocero trova la nuora, la reazione è inaspettata (Di lunedì 10 febbraio 2020) A volte gli appuntamenti al buio si possono rivelare davvero molto imbarazzanti. Sicuramente questo è accaduto a queste due persone, che dopo una conoscenza online ha deciso di incontrarsi a lume di candela. Entrambi infatti avevano mentito sulla propria identità… Tuttavia le sorprese non sono finite qui. Vediamo insieme cosa è accaduto a questa (quasi) coppia. Appuntamento al buio: uomo trova la nuora Queste due persone, grandi frequentatrici di siti di incontri online, avevano deciso finalmente di incontrarsi anche dal vivo… Peccato che la situazione si sia rivelata a dir poco imbarazzante. I due si sono incontrati durante un Appuntamento al buio e hanno scoperto infatti di essere suocero e nuora. Il suocero sul sito di incontri si era presentato come “disoccupato in cerca di avventure” e lei come “casalinga annoiata“. Ecco cosa ha dichiarato ... velvetgossip

