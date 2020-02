Wanda Nara scollatura senza fine, curve esagerate in mostra e commenti spinti: «Mi allatti?» (Di domenica 9 febbraio 2020) Wanda Nara Instagram: curve generose e in bella mostra, la recente foto social è davvero esagerata! Una scollatura senza fine, quella del suo abito in maglia verde, immortalata da uno scatto sexy puntualmente finito sui social. Wanda Nara seno esagerato in mostra, i followers si scatenano: «Mammellona» La signora Icardi non è nuova a simili atteggiamenti: esibizionista e vanitosa, ama mostrare le curve giunoniche posando in scatti a luci rosse molto apprezzati dai suoi followers. E quella in questione è decisamente spinta, così come i commenti: «Mi allatti?» e «Mammellona» sono i pochi ripetibili. Pubblico maschile in visibilio dinnanzi al fisico bestiale della showgirl argentina nonché soubrette affermata e procuratrice del marito, Mauro Icardi. La conturbante opinionista de Il Grande Fratello Vip da settimane sfoggia in studio look piccanti, trasgressivi e terribilmente sexy. Wanda ... urbanpost

infoitsport : Wanda Nara non molla la presa. All’orizzonte uno scambio top - infoitsport : Wanda Nara lo ha rifatto: sul letto, senza nulla. Esplosione hot per i fan che applaudono - infoitsport : Wanda Nara, l’annuncio fa impazzire i fan: “E’ un maschietto”, la showgirl al settimo cielo -