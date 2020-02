Verona, tunisino lancia sassi a passanti e attacca agenti con forbici (Di domenica 9 febbraio 2020) Federico Garau Al termine del giudizio direttissimo, è arrivata la convalida del fermo, ma nell'attesa del processo il nordafricano se la cava con un semplice divieto di dimora nel comune di Verona Tanta paura in pieno centro a Verona, dove uno straniero completamente fuori controllo ha aggredito alcuni passanti, scagliando delle pietre in loro direzione, e successivamente anche gli uomini della questura intervenuti subito sul posto dopo le prime segnalazioni. Il responsabile è un Nabil Machfar, tunisino noto da tempo alle forze dell'ordine e pregiudicato, personaggio non nuovo ad episodi del genere, compiuti, tra l'altro, nella stessa zona della città scaligera. Come riferito dalla stampa locale dal dirigente della squadra volanti nonchè vice questore di Verona, dottoressa Anna Capozzo, l'episodio si è verificato durante la mattinata dello scorso venerdì 7 febbraio ... ilgiornale

