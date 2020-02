SPAL, Simone Colombarini: «Grande amarezza. Semplici? Decideremo a breve» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Il patron della SPAL, Simone Colombarini, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Le sue parole (-Dal nostro inviato a Ferrara, Antonio Parrotto) Il patron della SPAL, Simone Colombarini, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta arrivata all’ultimo minuto contro il Sassuolo. Ecco le parole del patron SPALlino. «Fa veramente molto male. Sono deluso, doveva essere la partita per ripartire e risalire la classifica. Speravo di vedere un atteggiamento diverso e una sconfitta maturata in questo modo in casa nostra fa veramente molto male». View this post on Instagram Zona mista post #SPALSassuolo ⚽ A post shared by Calcio News 24 (@calcionews24) on Feb 9, 2020 at 6:19am PST Leggi su Calcionews24.com calcionews24

