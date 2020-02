Spal, Francesco Colombarini: «Esonero Semplici? Ci sono contatti» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Il presidente della Spal Francesco Colombarini ha commentato la posizione del tecnico Leonardo Semplici – VIDEO Il presidente della Spal Francesco Colombarini è intervenuto nella zona mista del Mazza per commentare la pesante sconfitta incassata contro il Sassuolo, la terza consecutiva in Serie A. Ora la panchina del tecnico Leonardo Semplici è a rischio Esonero: «Non decido io ma ci sono già dei contatti», ha ammesso Colombarini. View this post on Instagram Zona mista post #SpalSassuolo ⚽ A post shared by Calcio News 24 (@calcionews24) on Feb 9, 2020 at 5:52am PST Leggi su Calcionews24.com calcionews24

ElSequeira : RT @SoyCalcio_: #SerieA I ONCES #SPALSassuolo #SPAL I Berisha - Tomovic, Vicari, Bonifazi - Strefezza, Dabo, Missiroli, Castro, Reca - Di… - zazoomblog : Spal Sassuolo 1-1 LIVE: pari di Caputo su rigore palo di Di Francesco - #Sassuolo #LIVE: #Caputo #rigore - zema72 : dom, 9 feb 2020 12:30 FP Italia > Serie A SPAL | 1 - 2 | Sassuolo 24' | 1 - 0 | Kevin Bonifazi 65' | 1 - 1 | France… -