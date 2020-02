Sondaggi elettorali, crolla M5s: minimo storico dal 2012. Boom del Pd, superato il 22% (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Sondaggio realizzato da Winpoll per Il Sole 24 Ore evidenzia il crollo del Movimento 5 Stelle, che scende al di sotto del 13% ed è ai livelli più bassi mai raggiunti dal maggio del 2012. Netto calo anche per la Lega, mentre il Pd cresce di oltre due punti percentuali e raggiunge il 22,6%. In crescita anche Fdi, male Forza Italia e Italia Viva. fanpage

