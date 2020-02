“Sei solo zo*za…” | Wanda Nara da censura | si rotola sul letto in Senza veli e mutandine

“Sei solo zo*za…”: Wanda Nara da censura, si rotola sul letto in topless e mutandine trasparenti [FOTO] (Di domenica 9 febbraio 2020) Il ruolo di Wanda Nara al Grande Fratello Vip 4 Wanda Nara trova sempre il modo per catturare l’attenzione su di sé sia in televisione che sui social network. Al momento è impegnata al fianco di Pupo e Alfonso Signorini nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Un ruolo che per molti è inadatto a lei visto che fa fatica a parlare un italiano corretto. La scorsa settimana, inoltre, la moglie di Mauro Icardi ha avuto un acceso confronto con la scrittrice Barbara Alberti che l’ha definita un mostro. Nelle ultime ore, invece, in asSenza della puntata del reality show rinviato per la preSenza di Sanremo 2020, ha postato uno scatto bollente su IG. Wanda Nara quasi nuda sul letto Wanda Nara ha fatto di nuovo centro. Ebbene sì, la nota modella e conduttrice argentina ha mandato in visibilio gli oltre sei milioni di follower postando una foto davvero piccante su Instagram. Uno ... kontrokultura

trash_italiano : RT SE SEI ANCORA SVEGLIO SOLO PER CANTARE SERE NERE #Sanremo2020 - borghi_claudio : @valy_s @GiacomoGramagli @moschettopres @Je_Scotti @Luca_Mussati Certi obiettivi se sei un grande partito li presen… - rtl1025 : #AchilleLauro non sei il solo, tranquillo #Sanremo2020 -