Sci alpino, Coppa del Mondo Chamonix 2020: tocca al gigante parallelo, Aamodt Kilde vuole mettere in crisi Pinturault e Kristoffersen (Di domenica 9 febbraio 2020) Si conclude il fine settimana di Chamonix (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 e tutto è pronto per un interessantissimo gigante parallelo che, per quanto successo ieri nello slalom, risulterà di importanza capitale per quel che riguarda la rincorsa alla Sfera di Cristallo. Le qualificazioni prenderanno il via alle ore 9.30, quindi il parallelo aprirà il proprio sipario alle ore 13.15. Si annuncia una domenica di fuoco sulla pista denominata La Verte des Houches. Dopo le uscite di scena di ieri, Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault dovranno assolutamente rispondere ad Aleksander Aamodt Kilde che sarà pronto per la battaglia. La classifica parla chiaro. Kristoffersen comanda con 877 punti contro gli 822 del francese ed i 820 del suo connazionale, che ieri si è fregato le mani a vedere gli errori dei rivali. La formula renderà come sempre tutto ... oasport

Fisiofficial : FEDERICA BRIGNONE E' SUPER ANCHE A GARMISCH! SECONDO POSTO NELLA DISCESA E NONO PODIO DELLA STAGIONE! ??????… - Fisiofficial : ECCO LE REGINE DI SOCHI! BRIGNONE E GOGGIA REALIZZANO UN'ALTRA SPLENDIDA DOPPIETTA NEL SUPERG! FANTASTICHE! ?????? ??… - Corriere : Straordinaria doppietta azzurra ???? nella Coppa del Mondo di sci alpino ??. Il superG di Rosa Khutor, sede delle prov… -