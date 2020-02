Schianto tra auto tra Napoli e Pozzuoli | giovane in fin di vita | altri 3 feriti

Tragico Schianto in auto : morti 2 fidanzati. Andrea e Giorgia avevano 20 anni : Un’incredibile e drammatica vicenda ha scosso Aulla, un paese toscano in provincia di Massa-Carrara. Due giovani fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto in località Albiano Magra. Stavano rientrando da una festa di compleanno. Le vittime si chiamavano Andrea Rapallini e Giorgia Gallo. Il primo, di 21 anni, era residente a Podenzana e guidava l’auto; la sua partner viveva a La Spezia ed aveva 20 anni. La ...

Incidente stradale a Caserta - Schianto tra due auto : morti due ragazzi di 19 e 24 anni : Tragedia, nella notte, sulla Variante tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta, dove due automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento: il bilancio è di due morti, due ragazzi di 19 e 24 anni. Le salme di entrambi i ragazzi sono state portate all'obitorio dell'ospedale di Caserta per l'autopsia.Continua a leggere

Incidente a Villa D’Almè (Bergamo) - Schianto tra due auto : 9 feriti : Dramma nella notte fra venerdì 7 e sabato 8 febbraio: due auto si sono scontrate all’altezza di Villa D’Almè, in provincia di Bergamo. Nel sinistro, avvenuto sulla statale 470 della Valbrembana, sono rimaste ferite 9 persone. Tra queste, inoltre, ci sarebbero un ragazzino di 16 anni e sette donne. Da quanto si apprende, però, nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita. I soccorsi giunti sul posto hanno trasferito i ...

Schianto tra due auto a Villa d’Almè : nove feriti - tra loro un ragazzo di 16 anni : Incidente nella notte a Villa d'Almè, in provincia di Bergamo. Due auto si sono scontrate tra loro sulla statale 470 della Valbrembana. nove le persone ferite: tra loro un ragazzo di 16 anni e sette donne. Nessuno fortunatamente è in gravi condizioni: sono stati portati negli ospedali della zona con codici verdi e gialli.Continua a leggere

Incidente a Costigliole d’Asti - tragico Schianto con l’auto : morto 48enne : Ennesimo caso di Incidente stradale, questa volta fatale: è accaduto nel comune di Costigliole d’Asti, in Piemonte, alle prime luci della mattina del 7 febbraio. A rimetterci la vita è stato un uomo di 48 anni. Incidente a Costigliole d’Asti Il drammatico Incidente si è verificato la mattina del 7 febbraio, nell’astigiano, poco prima delle otto di mattina. Alla guida dell’auto c’era un 48enne di origini macedoni, ...

Asti - tragico Schianto mentre va al lavoro : 48enne finisce con l’auto contro il muro e muore : La tragedia nella prima mattinata di oggi, venerdì 7 febbraio, nel territorio del comune di Costigliole d'Asti. La vittima è un quarantottenne che era al volante della sua vettura sulla quale viaggiava da solo. Pr motivi da accertare, ha sbandato concludendo la sua corsa con un violento impatto contro un muro.Continua a leggere

Il giorno della tragedia aerea del Manchester United - il terribile Schianto all’aeroporto di Monaco di Baviera : Il 6 febbraio del 1958 si consumò una delle tragedie più importanti della storia del calcio. Dopo una gara di Coppa dei Campioni giocata a Belgrado, il Manchester United fece uno scalo nell’aeroporto di Monaco-Riem, in Baviera. Qui, le pessime condizioni della pista di decollo coperta di ghiaccio e un’avaria al motore dell’aereo causarono l’incidente. Al terzo tentativo di decollo il velivolo si schiantò contro una recinzione ...

Dramma in strada - 30enne muore carbonizzato in auto dopo lo Schianto con autocisterna a Bisceglie : Il Dramma si è consumato nel primo pomeriggio di, martedì 4 febbraio, sulla strada provinciale 85 che collega Bisceglie a Ruvo e Corato un automobilista è morto carbonizzato dopo che la sua vettura ha preso fuoco a seguito di uno spaventoso schianto con un’autocisterna. Per l’automobilista purtroppo non c’è stato nulla da fare, salvo il camionista. Terribile incidente stradale nelle scorse ore in Puglia dove un automobilista è morto carbonizzato ...

Schianto in strada a Pinerolo : William muore a 32 anni - feriti gravemente i tre amici : La vittima è William Perricone, 32enne di Pinerolo he era al volante della vettura. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, per cause ancora tutte da accertare, all’altezza di un incrocio la vettura ha sbandato finendo a grande velocità fuori strada e concluendo la sua corsa contro il muro di cinta di un'abitazione.Continua a leggere

Tragico Schianto - Jlenia muore a 46 anni : sulla stessa strada era morto anche il fratello : E' Jlenia Macari, 46 anni, residente ad Esperia (Frosinone), la donna morta nel Tragico incidente stradale lungo la...

Lecce - tragico Schianto dopo serata con gli amici : Anthony muore a 27 anni : La vittima dello schianto è Anthony Toma, 27enne salentino originario di Tuglie, in provincia di Lecce. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, mercoledì 29 gennaio lungo la strada statale 101 all'altezza del comune di San Donato di Lecce. Feriti gli altri occupanti del mezzo, due ragazzi suoi amici con i quali aveva trascorso la serata.Continua a leggere

Kobe Bryant - “stai volando troppo basso” : l’ultimo dialogo tra il pilota e la torre di controllo prima dello Schianto : Pochi secondi in cui la comunicazione risulta fortemente disturbata. Poi la torre di controllo che avverte: “State volando a una quota troppo bassa”. Ancora qualche secondo, poi il contatto con l’elicottero su cui viaggia Kobe Bryant insieme alla figlia e altre sette persone viene perso. Sono gli ultimi istanti, col dialogo tra gli operatori dell’aviazione di Burbank e il pilota del Sikorsky S-76B, prima dello schianto ...