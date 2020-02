Sarri duro: «Non si può concedere un gol così. Siamo la Juve e…» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Maurizio Sarri in conferenza stampa ha strigliato la sua squadra per aver concesso troppo facilmente il gol a Borini Maurizio Sarri in conferenza stampa mastica amaro per la sconfitta contro l’Hellas Verona. Il tecnico della Juve ha strigliato la squadra facendogli fare un bagno d’umiltà. «Non gli si può concedere un gol di questo tipo, bisogna cominciare a pensare che questo gruppo ha vinto largo ultimamente, con l’antagonista a dieci punti, ora si devono rendere conto che il futuro sarà diverso, fatto di campionati punto a punto. Vediamo se riusciamo a fare questo salto di qualità. Siamo la Juventus, avremmo dovuto portare a casa punti lo stesso» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

